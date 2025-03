Heidi Klum gönnt sich Luxus-Erdbeere um 18 Euro - pro Stück!

Luxusfrüchte aus Japan sorgen weltweit für Aufsehen – doch halten sie, was sie versprechen? Supermodel Heidi Klum (51) hat es ausprobiert und eine sündhaft teure Tochiaika-Erdbeere aus Kyoto getestet. Ihr Urteil fällt ernüchternd aus.

Vier Tage musste Heidi Klum auf die exklusive Erdbeere warten, die in einer luxuriösen Verpackung geliefert wurde – fast wie ein Schmuckstück. In einem Instagram-Video nahm sie den Geschmackstest vor. Ihr Fazit? „Schmeckt wie eine Erdbeere ... Sie schmeckt gut, aber eben so, wie eine Erdbeere schmeckt, wenn sie Saison hat.“ Die Tochiaika-Erdbeere wurde erstmals 2011 gezüchtet und gilt als besonders süß, saftig und perfekt geformt. Die japanische Ladenkette Elly Amai wirbt mit der außergewöhnlichen Qualität der Früchte – doch ob das den stolzen Preis von 18 Euro rechtfertigt?

In Japan sind Früchte längst mehr als nur ein Snack – sie sind Statussymbole. Luxus-Obstläden präsentieren ihre Ware in edlen Vitrinen und handgefertigten Holzschachteln. Nur makellose Exemplare schaffen es in den Verkauf, oft als wertvolles Geschenk für besondere Anlässe. Besonders begehrt ist die Yubari-Melone, eine seltene Spezialität aus Hokkaido. Ihre Preise sind astronomisch: Zwei Exemplare wurden 2016 für unglaubliche 23.500 Euro versteigert! Auch Birnen, Äpfel und Pfirsiche erreichen je nach Sorte und Qualität horrende Summen.

Yubari Melone © Hersteller ×

42 Euro für neun Erdbeeren? Die Netzgemeinde ist gespalten

Nicht nur Heidi Klum testet Japans teures Obst. Auf TikTok teilte eine Userin ihre Erfahrung mit einem Luxus-Obstladen. Sie kaufte neun perfekt geformte Erdbeeren – für 42 Euro! Ihr Urteil: „Die süßesten und saftigsten Erdbeeren, die ich je probiert habe.“ Doch in den Kommentaren spalten sich die Meinungen: „Viel zu teuer! Ich bekomme frische, süße Erdbeeren für drei Dollar“, schreibt ein User. Andere halten den Luxus für gerechtfertigt: „In Japan geht es um Perfektion – das ist eben Kunst!“

Ob Japans High-End-Früchte ihren Preis wert sind, bleibt Geschmackssache. Während einige Käufer von der Qualität schwärmen, bleibt Heidi Klum skeptisch. Am Ende bleibt eine Frage offen: Ist Perfektion wirklich unbezahlbar – oder einfach überbewertet?