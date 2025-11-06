Søstrene Grene eröffnet auf Linzer Landstraße

Das bekannte Søstrene Grene-Labyrinth wirkt nun organischer: Die Wege weiten sich wie Boulevards und verengen sich wie kleine Gassen. Einige Regale sind hoch wie Wolkenkratzer, andere niedrig wie Stadthäuser. Große „Plätze“ innerhalb der Filiale bieten Raum zum Verweilen.

Linz. Dänische Einrichtung mit viel Hygge gibt es ab November nicht nur erstmals auf der Mariahilfer Straße in Wien sondern auch auf der Linzer Landstraße. Gegenüber von Penz Moden, Landstraße 47, eröffnet Søstrene Grene am 28. November seine erste Filiale in Oberösterreich. Das Sortiment von Søstrene Grene umfasst Wohnaccessoires, kleine Möbel, Hobbyartikel, Spielzeug, Küchenutensilien, Schreibwaren und vieles mehr.

Die 265 m² große Filiale ermöglicht einen vollständigen Einblick in das Store-Konzept „Retail for the Senses“. Dieses einzigartige Konzept spricht die Sinne an und lädt Kunden zu einer Entdeckungsreise durch die gesamte Filiale ein.

Die Eröffnung in Linz wird mit einem großen Eröffnungs-Event gefeiert. Besucher können sich auf eine festliche Atmosphäre mit rotem Teppich, klassischer Live-Musik und kleinen Überraschungen freuen.