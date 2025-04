Speeddating am Riesenrad am Urfix in Linz

Der neue Marktchef freut sich auf Langos, Breakdance und aufs Schießen.

Linz. Ab Samstag. 26. April, geht es am Urfahranermarkt wieder rund. Um 11.30 Uhr erfolgt der Bieranstich durch Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) in seiner Funktion als neuer Marktchef. Hajart hat dem LINZA-Stadtmagazin seine Vorstellung vom idealen Jahrmarktbesuch verraten: "Wir starten mit dem Klassiker: Eine Runde mit dem Autodrom. Dann als Cool-down-Phase eine Fahrt mit Riesenrad – und den einzigartigen Blick über unsere Landeshauptstadt genießen. Als Snack empfiehlt sich dann ein Langos, ehe es im Breakdance um den echten Drehwurm geht. Nach einer kurzen Erholungsphase gehört ein Besuch am Schießstand dazu. Und natürlich ein Henderl im Festzelt."

© Stadt Linz

Fixer Bestandteil eines jeden Urfahranermarkts ist die ORF Radio OÖ-Partybühne am ersten Sonntag. Für den heurigen musikalischen Marathon, der schon um 11 Uhr mit DJ Rolf beginnt, konnten wir als Headliner niemand geringeren als Schlagerstar Petra Frey gewinnen, die um 12 Uhr auch einen Bieranstich machen und ihren Auftritt ab 14:00 Uhr haben wird.

Danach folgt Glory Days und ab 16 Uhr geht es noch einmal richtig heiß her mit DJ Rolf.

Wie es einen Familientag gibt, gibt es heuer erstmals auch einen Singletag: "Uns erreichen aktuell viele Nachfragen zum Speeddating am Riesenrad, doch leider müssen wir der Liebe einen Korb geben, denn das Event ist restlos ausverkauft", heißt es aus dem Orga-Team. Man könne ja trotzdem zum Flirten kommen.