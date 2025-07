Stadt warnt vor illegaler Bettelei an Haustüren

In Linz häufen sich Fälle von illegalem Haustür-Betteln – besonders in betreubaren Wohnanlagen.

Linz. In Linz wurde zuletzt vermehrt illegale Tür-zu-Tür-Bettelei festgestellt – besonders in betreubaren Wohnanlagen wie in Ebelsberg. Laut OÖ. Polizeistrafgesetz ist Haus-zu-Haus-Betteln verboten. Da Kontrollen nur bei frischer Tat möglich sind, ruft Sicherheitsstadtrat Michael Raml zur erhöhten Aufmerksamkeit auf. Vor allem ältere Menschen seien gefährdet.

Die Stadt Linz rät: Keine Spenden geben, Türen stets absperren, nicht für Fremde öffnen und verdächtige Vorfälle der Polizei oder Hausverwaltung melden. Prävention sei der beste Schutz – mit einfachen Maßnahmen könne jeder helfen, das eigene Umfeld sicherer zu machen. Die Bevölkerung wird gebeten, aufmerksam zu bleiben.