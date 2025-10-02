Alles zu oe24VIP
Viele Mitmachstationen auf Jugend und Berufmesse
© WKO

Bis Samstag

Startschuss für die Messe „Jugend & Beruf“

02.10.25, 09:42 | Aktualisiert: 02.10.25, 12:31
Es gibt so viele Berufe, die man nicht am Radar hat - vom Pferdemistlieferservice Shitorando bis hin zum Schlaf-Coach. 

Wels. Die Jugend & Beruf Messe am Welser Messegelände wurde am Eröffnungstag am Mittwoch gestürmt. Auf Österreichs größter Berufsinformationsmesse bieten 300 Aussteller Einblicke in 200 Lehrberufe und zahlreiche weitere Ausbildungswege. Eine einmalige Gelegenheit für Jugendliche, Eltern und Schulen, sich umfassend über Zukunftsperspektiven zu informieren und den passenden Berufsweg zu finden.  Der Messebesuch ist kostenlos.

„Mit dem breiten Angebot der Jugend und Beruf wollen wir zeigen: es gibt für alle Fähigkeiten und Talente die richtige Ausbildung. Hier treffen die Jugendlichen auf mehr als 300 Aussteller. So findet jede und jeder ein passendes Angebot“, lädt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer zum Ausstellungsbesuch ein.„Der direkte Kontakt mit den Ausstellern, die Praxisberichte aus erster Hand – das macht die Messe ‚Jugend & Beruf‘ so wertvoll. Das richtige Matching zwischen Ausbildungsbetrieben und den jungen Menschen ist ein außerordentlich wichtiger Schritt auf dem Weg ins Berufsleben“, betont Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

