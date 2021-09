× Stau-Chaos nach Lkw-Brand auf der A1

Noch ist unbekannt warum der Lastkraftwagen Feuer fing.

Oberösterreich. Am Mittwoch geriet in den Morgenstunden, um etwa 7 Uhr, ein Lkw auf der Westautobahn (A1) in Brand. Noch ist unklar, warum das Fahrzeug Feuer fing. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort um den Lkw zu löschen. Die A1 in Fahrtrichtung Wien ist zwischen Enns und St. Valentin (Niederösterreich) nur einspurig befahrbar. Mit Stand 9.20 Uhr gab es noch 5 kilometerlangen Stau und bis zu 45 min Zeitverlust.

Der Lkw, der mit Fahrzeugteilen beladen war, stand bereits in Vollbrand als die Feuerwehren Enns, St. Valentin und Haag zum Brandort kamen. Auch wenn die anderen Fahrzeuge an dem Lkw vorbeigelotst werden können, haben sich im Frühverkehr umfangreiche Staus gebildet.