Steyr – blitzärmste Stadt des Jahres 2024

Während andere Regionen 2024 von Gewittern getroffen wurden, blieb Steyr ruhig: Die Stadt verzeichnete österreichweit die wenigsten Blitze.

Mit nur 0,26 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer war Steyr 2024 Österreichs blitzärmste Stadt. Während der Blitzdienst ALDIS im ganzen Land über 100.000 Blitze zählte, blieb Oberösterreich vergleichsweise ruhig. Spitzenreiter war Voitsberg in der Steiermark mit 2,52 Einschlägen pro Quadratkilometer. Besonders blitzreich war der Juli mit 34.000 Einschlägen.

