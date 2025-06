Steyr Motors schließt Millionen-Deal in den USA

Steyr Motors expandiert weiter in die USA: Ein Kooperationsvertrag mit Laborde Products soll dem Spezialmotorenhersteller bis 2028 rund 15 Millionen Dollar Umsatz bringen.

Steyr Motors setzt seinen Expansionskurs fort: Der Spezialmotorenhersteller aus Österreich hat eine Rahmenvereinbarung mit dem US-Unternehmen Laborde Products unterzeichnet. Diese soll dem Unternehmen in den nächsten vier Jahren rund 15 Millionen Dollar Umsatz bringen. Laborde ist ein etablierter Anbieter maritimer und industrieller Antriebssysteme.

Der Vertrag stärkt die Vertriebsstruktur von Steyr Motors in Nordamerika erheblich – sowohl für zivile Anwendungen als auch im Umfeld der US Navy. Bereits bestehende militärische Kooperationen, wie jene mit Ribcraft für die Navy Seals, bleiben davon unberührt. Seit dem Börsengang im Oktober 2024 legte das Unternehmen deutlich an Wert zu.