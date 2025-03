45-Jähriger offenbar von Tier attackiert

Ein 45-Jähriger ist anscheinend bei Arbeiten in einer Stierbox am Sonntag auf einem Hof in Grünbach (Bezirk Freistadt) von einem ausgewachsenen Tier attackiert und dabei tödlich verletzt worden.

Die 48-jährige Schwester fand ihren Bruder gegen 14.30 Uhr reglos im Stall und alarmierte die Rettung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, teilte die Polizei mit.