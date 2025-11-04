Strenge E-Scooter-Kontrollen

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Polizei kündigt schärfere Kontrollen für E-Bikes und E-Scooter an.

OÖ. Immer mehr Oberösterreicher sind mit E-Bikes und Scootern unterwegs – doch mit der wachsenden Beliebtheit steigen auch die Unfallzahlen. Heuer kamen bereits 18 Radfahrer ums Leben, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte am Montag in Linz verstärkte Kontrollen an. Bei einer Schwerpunktaktion am Linzer Hauptplatz wurden Fahrräder und Scooter auf Verkehrstauglichkeit geprüft, unter anderem mit einem Rollenprüfstand.

„Wir erhöhen die Kontrolldichte und führen regelmäßig Schwerpunktaktionen durch“, so Karner. Zudem sei eine Gesetzesverschärfung geplant – inklusive neuer Helmpflicht. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl betonte, dass neben Strafen vor allem Aufklärung und Sichtbarkeit entscheidend seien, um die Zahl der Unfälle zu senken.