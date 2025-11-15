Alles zu oe24VIP
Süßer Weltrekord für den guten Zweck: Kuchen-Vespa unterstützt Rollende Engel
Auf Kuchenmesse

Süßer Weltrekord für den guten Zweck: Kuchen-Vespa unterstützt Rollende Engel

15.11.25, 19:01
Eine 160-Kilo-Kuchen-Vespa sorgt für Staunen – und sammelt Geld für Rollende Engel. 

Wels. Julia Wimmer und Mario Kinberger von der Konditorei Urbann in Wels haben ein einzigartiges Meisterstück geschaffen: Eine rund 160 Kilogramm schwere Vespa aus Torten - so schwer und groß, wie eine originale Vespa. Für das beeindruckende Werk verarbeiteten sie 400 Eier und 100 Kilo Schokolade – zwei komplette Messetage lang wurde durchgearbeitet, damit das süße Kunstobjekt rechtzeitig fertig wird.

Am morgigen Sonntag, 16. November, um 12 Uhr wird die süße Torten-Vespa auf der Kuchenmesse feierlich angeschnitten. Damit beginnt auch ein Weltrekordversuch, denn bis zu 750 Stücke werden verkauft – der gesamte Erlös geht an die wohltätige Initiative Rollende Engel. „Die größte Gefahr ist nun, dass uns die Torte über Nacht zusammenfällt“, sagt Rollender Engel Florian Aichhorn. Die Vespa wird aber, so optimistisch darf man sein, halten, und soll für einen guten Zweck neue Maßstäbe setzen.

