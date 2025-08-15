Teenager sollen 15 Brände in Wels gelegt haben

Ein 12-jähriger Kosovare ist in acht Fällen geständig.

Wels. In Wels hat die Polizei eine Brandstiftungsserie aufgeklärt. Nachdem bei einem Einsatz aufgrund eines Müllcontainerbrandes am 14. April in der Eibenstraße in Wels mehrere Unmündige angetroffen und damit in Verbindung gebracht werden konnten, konnten durch umfangreiche Ermittlungen mehrere Straftaten aufgeklärt bzw. zur Anzeigegebracht werden. Ein 12-jähriger Kosovare ist in acht Fällen geständig, Müllcontainer bzw. Zeitungsständer angezündet zu haben, wobei er diese Straftaten im Beisein von unterschiedlichen Freunden beging.

Ein 13-jähriger Afghane ist wegen vier Fällen von Anzünden von Müllcontainern bzw. Versprühen von Feuerlöschern geständig, wobei er diese ebenfalls im Beisein von Freunden beging. Insgesamt wurden durch die Unmündigen 15 Straftaten im Zeitraum von November 2024 bis April 2025 verübt, die der Staatsanwaltschaft Wels berichtet werden. Außerdem konnte durch die Angaben des 12-Jährigen eine versuchte Brandstiftung vom 10. Februar geklärt werden. Insgesamt wurden sieben Unmündige (10 bis13 Jahre) und vier Jugendliche (14 bis 15 Jahre alt) angezeigt.