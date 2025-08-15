Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Die Feuerwehr stand mehrmals im Stadtteil Lichtenegg im Einsatz, weil Müllcontainer gebrannt haben.
© Laumat

Brandserie geklärt

Teenager sollen 15 Brände in Wels gelegt haben

15.08.25, 12:34 | Aktualisiert: 15.08.25, 14:40
Teilen

Ein 12-jähriger Kosovare ist in acht Fällen geständig.

Wels. In Wels hat die Polizei eine Brandstiftungsserie aufgeklärt. Nachdem bei einem Einsatz aufgrund eines Müllcontainerbrandes am 14. April in der Eibenstraße in Wels mehrere Unmündige angetroffen und damit in Verbindung gebracht werden konnten, konnten durch umfangreiche Ermittlungen mehrere Straftaten aufgeklärt bzw. zur Anzeigegebracht werden. Ein 12-jähriger Kosovare ist in acht Fällen geständig, Müllcontainer bzw. Zeitungsständer angezündet zu haben, wobei er diese Straftaten im Beisein von unterschiedlichen Freunden beging.

Ein 13-jähriger Afghane ist wegen vier Fällen von Anzünden von Müllcontainern bzw. Versprühen von Feuerlöschern geständig, wobei er diese ebenfalls im Beisein von Freunden beging. Insgesamt wurden durch die Unmündigen 15 Straftaten im Zeitraum von November 2024 bis April 2025 verübt, die der Staatsanwaltschaft Wels berichtet werden. Außerdem konnte durch die Angaben des 12-Jährigen eine versuchte Brandstiftung vom 10. Februar geklärt werden. Insgesamt wurden sieben Unmündige (10 bis13 Jahre) und vier Jugendliche (14 bis 15 Jahre alt) angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden