Bergrettung Gmunden
© Bergrettung Gmunden

Dramatische Rettung

Trinkflasche und Blut führten Bergsteiger zu Verletzter

23.10.25, 14:10
Teilen

Zwei aufmerksame Bergsteiger haben am Mittwoch am Traunstein (Bezirk Gmunden) eine 63-jährige Deutsche gerettet.

Der 65-Jährige und der 59-Jährige stiegen vom Traunstein über den Mair Alm Steig ab, als sie zuerst eine gefüllte Trinkflasche am Boden und dann Blutspuren am Steig fanden, worauf sie zu suchen anfingen. In Falllinie weiter unten fanden sie eine reglose Frau, sie war nicht ansprechbar. Die beiden leisteten Erste Hilfe und riefen die Bergrettung, so die Polizei.

Bergretter, ein Alpinpolizist sowie eine Polizeibeamtin machten sich auf den Weg zur Unglücksstelle. Der Notarzthubschrauber flog weitere Helfer zur Einsatzstelle. Der Zustand der Verletzten verschlechterte sich weiter, sie musste reanimiert werden. Mittels Tau-Bergung wurde sie zunächst ins Tal gebracht, dort stabilisiert und ins Klinikum Wels geflogen. Die Frau war allein unterwegs, der Unfallhergang konnte daher vorerst nicht ermittelt werden.

