Trolliges Event: Selfie-Time mit Poppy und Branch

Das Event wird mit "Ich max trollig" beworben.

Wels. Am Samstag, 20. September verwandelt sich das MAX.CENTER Wels in ein abenteuerliches Trolls-Königreich für Groß und Klein. Zwischen 11 und 17 Uhr besuchen Poppy und Branch, die Hauptcharaktere der DreamWorks Trolls-Filme, den Westen von Wels. Die beiden kuscheligen Stars mit den bunten Haaren stehen ihren Fans für einzigartige Erinnerungsfotos zur Verfügung. Um 13 und 15 Uhr sorgt die Kids-Popband „Young Republic“ mit mitreißenden Live-Auftritten für ausgelassene Stimmung.

„Mit dem Besuch von Poppy und Branch lassen wir Kinderherzen höherschlagen und sorgen so für einen unvergesslichen und kunterbunten Tag für die ganze Familie“, so Center-Managerin Doris Panagl.