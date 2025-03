Umsatzrückgang bei Internorm: 13 Prozent weniger im Jahr 2024

Internorm, der österreichische Hersteller von Fenstern und Türen, musste 2024 einen Umsatzrückgang von 13 Prozent hinnehmen. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich das Unternehmen aufgrund des Wachstums am DACH-Markt und der positiven Entwicklung in Österreich optimistisch.

OÖ. Internorm verzeichnete 2024 einen Umsatzrückgang von 13 Prozent auf 431 Millionen Euro. Dennoch zeigt sich das Unternehmen zufrieden, da es am österreichischen Markt um 6,5 Prozent zulegen konnte. Gründe für die dennoch positive Stimmung sind unter anderem staatliche Förderungen für Sanierungen. In den Exportmärkten gab es teils starke Rückgänge, jedoch bleibt das Unternehmen optimistisch für 2025, vor allem mit Blick auf mögliche Sanierungsförderungen. Diese Sanierungsförderungen sollen mit sich bringen, dass viele Hausbesitzer ihre alten Fenster austauschen und in neue Fenster investieren.