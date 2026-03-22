Univiertel wird zugepflastert: IT:U und Wohnprojekt "Das Prime" mit 50 Eigentumswohnungen

Zwei riesige Grünflächen neben der Kepler Uni sollen verschwinden.

Linz. Am Montag vor einer Woche konnte eine großräumige Rodung auf dem Areal neben dem Biologiezentrum verhindert werden, das möglicherweise der Standort für die IT:U werden wird. Die Bagger hätten auffahren sollen, obwohl die Umwidmung noch nicht vollzogen ist. Durch die Linzer Naturschutzstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) konnte dieses Vorhaben vorerst gestoppt werden.

Wenige Meter davon entfernt wird am ehemaligen Erdbeerfeld jedoch schon fix ein Grünstreifen verbaut - für 50 Eigentumswohnungen zwischen 48 und 133 Quadratmeter verteilt auf drei Baukörper inklusive Tiefgarage. Das Projekt "Das Prime - Wohnen im Sompark" in der Mengerstraße soll Ende August 2028 bezugsfertig sein.

© Bürger innen-Initiative „Retten wir den Grüngürtel“

Bei der IT:U ist das letzte Wort noch nicht gefallen. „Eine Möglichkeit wäre, die Post City dafür anzudenken. Hier wäre reichlich Platz vorhanden, ohne Grünraum zu zerstören. Außerdem könnte hier die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz nicht besser sein", fordern die Linzer Grünen seit Beginn der Standortdebatte.