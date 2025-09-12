Urfahranermarkt: Der erste Clown ist aufgebaut

Auch der Feuerwerkstermin ist seit Donnerstag bekannt.

Linz. Gelbe Fliege, blaues Jackett, viel Schminke und rote Nase: Der Clown vom Fahrgeschäft Magic ist auch heuer wieder die erste Figur, die für den Urfahranermarkt aufgebaut wurde. Auch zwei Bierzelte stehen bereits. Gefeiert wird von 27. September bis 5. Oktober. Der Aufbau startet rund drei Wochen vor dem Markt, der Abbau dauert rund 14 Tage.

© oe24

Ludwig Rieger, Chef eines der größten Schaustellerbetriebe Österreichs, mischt seit kurzem bei einer Dokuserie im deutschen Privatfernsehen mit. Der Welser lässt wieder die größte transportable Achterbahn Österreichs mit Namen „Feuer und Eis“ aufbauen.

Das heurige "Große Feuerwerk der ARGE" findet diesmal am Donnerstag, 2. Oktober statt - um 21.30 Uhr.