Robbie lässt in Kärnten auf Weltpremiere hoffen

Am Sonntag zündet Robbie Williams in Klagenfurt das frech-flotte Pop(o) Spektakel „Britpop“. Bungee-Sprung, Kostüm-Revue, KI-Zwiegespräche und alle Hits inklusive. oe24 war bei der Generalprobe in Budapest.

„Heute geht’s nur um eine Sache: Enter-Motherfucking-tainment!“ Robbie Williams lässt nach Wien jetzt auch Kärnten ausflippen. Am Sonntag hält er mit dem heißen Pop(o)-Spektakel „Britpop“ im Wörthersee Stadion von Klagenfurt Hof. „Kärnten ist meine zweite Heimat,“ spricht er im oe24-Interview dazu schon von einem Heimspiel. Robbie war ja unzählige Male bei den Glocks in Kärnten zu Gast, zeigte sogar Interesse an einer Luxus-Villa am Ossiacher See und ging schon mehrmals im Wörthersee baden. Das könnte auch dieses Wochenende wieder der Fall sein. Robbie hat ja wieder eine Luxussuite in seinem Stammhotel Schloss Seefels reserviert.

Dort wird er spätestens Samstag Nachmittag erwartet. Am Freitag stand ja noch die Generalprobe in Budapest am Plan und auch dort erwies sich Robbie wieder als größter Entertainer der Gegenwart. oe24 war beim Kärnten Warm-up live dabei.

Vom Opener „Rocket“, bei dem er gleich im Astronauten-Anzug mit einem waghalsigen Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe loslegte, bis zum traditionellen Mitsing-Finale „Angels“ zu dem er auf überdimensionalen Engels-Flügeln entschwebte, liefert er für 20.000 Fans im MVM Dome die größte Show des Pop. Zwei Stunden Weltklasse-Entertainment mit allen Hits – von „Rock DJ“ über „Kids“ bis „Feel“, frechen Sprüchen („Mein Name ist Robbie fucking Williams. Das ist meine Band. Das ist mein Hintern.“) und viel Selbst-Ironie. So lieferte Robbie bei der als Angriff auf die KI inszenierten Show auf Selbstgespräche mit seinem 17- jährigen bzw. 80-jährigen Ich: “Ist dein Penis noch immer so klein?“

Beim gleich fünf Kostümwechsel – vom maskulinen Trainingsanzug bis zur schwülstigen Plüschjacke -, einem Zwischenspiel im Duett mit der Vorgruppe The Lottery Winners auf einer Zweitbühne in mitten der Fans und massentauglichen Coverversionen von u.a. Blur („Song 2“) oder Bon Jovi („Livin’ On A Prayer“) zeigt er als Highlight zum Sinatra-Klassiker „My Way“ sogar ganz private Schnappschüsse seiner Kinder: „Da ist meine kleine Tochter Coco, das ist mein großer Sohn Charlie, da hinten ist seine große Schwester Teddy und da ist das Andere. Spaß beiseite. Das ist natürlich Beau. Der ist 4. Glaube ich halt“

Dazu lässt er die Fans in Kärnten auch auf eine Weltpremiere hoffen: seine neue Single „Human“, den aktuellen Vorboten auf das für 10. Oktober erwarte Album „Britpop“, hat er ja bislang noch nicht live gespielt. Dabei ist die grandiose Bombast-Ballade ja der beste Robbie Song seit Jahren.