× Robbie Williams als König des Entertainments

Mit der neuen Show „Britpop“ rockt sich Robbie Williams wieder in den Pop-Olymp. Bungee-Sprung, Kostüm-Revue, KI-Zwiegespräche und alle Hits inklusive. Damit lässt er auch Wien (12. Juli) und Klagenfurt (14. September) ausflippen.

Ein Bungee-Sprung von einer eigenen Raketenabschussrampe, fünf flippige Outfits, große Sprüche und alle Hits. Robbie Williams setzt sich mit der neuen Show „Britpop“ wieder die Krone des Pop auf. „Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments“, tönte er am Samstag beim Tourstart in Edinburgh. und 65.000 Fans, die bei unwirtlichen Temperaturen im Regen abrockten, teilten diese Meinung. oe24 war bei der Show des Jahres, die auch in Wien (12. Juli) und Klagenfurt (14. September) stoppt, live dabei.

„Robbie Williams ist ein Weltklasse-Entertainer“ tönten KI-Animationen von Elvis Presley, Freddie Mercury oder John Lennon in einem Intro-Video und Robbie hielt dann vom Opener „Rocket“, bei dem er sich im weißen Astronauten-Anzug auch einer Pressekonferenz mit Dutzenden Mikros stellte und von einer Raketenabschussrampe einen waghalisgen Bungee Sprung hinlegte, bis zum Mitsing-Finale „Angels“ zwei Stunden lang Wort. „Ihr seid die Show. Ansonsten ist es nur ein Typ mit psychischen Problemen, der durchs Stadion hüpft,“ gab er im Murrayfield Stadion das Motto der neuen Show „Britpop“ vor. Und die Fans ließen sich aufgewärmt durch „ein paar Stimmübungen“ zu einem 90er Jahre Medley rund um „Song 2“ (Blur) oder „Seven Nation Army“ (White Stripes) nicht lange bitten. Kollektive Ekstase zu ewigen Hymnen wie „Let Me Entertain You“, „Millennium“, „Strong“ oder „Come Undone“.

Das ist die Setlist der neuen Robbie Williams Show.

Rocket

Let Me Entertain You

90's Medley

Monsoon

Old Before I Die

Rock DJ

Love My Life

Strong

The Road to Mandalay

Supreme

Let Love Be Your Energy

Sexed Up

Candy

Relight My Fire

Something Beautiful

Millennium

Theme From New York, New York

Come Undone

Kids

She's the One

My Way

Zugaben:

Feel

Angels

Umrahmt von 7 beweglichen Videoscreens und einer Batman-artigen Licht-Flügel-Konstruktion holte Robbie auch lange nicht gespielte Klassiker wie „Let Love Be Your Energy“ oder „Something Beautiful“ wieder ins Programm. Dazu gab’s erstmals in der 29-jährigen Solo-Karriere für ein Unplugged-Medley rund um „Relight My Fire“ eine Zweitbühne inmitten der Fans. „Ich habe mir das von Coldplay abgeschaut. Wollte eigentlich euch ihre Leuchtarmbänder für jeden Besucher. Nur meine Manager meinte, dass die 5 Euro pro Stück kosten. Dann nehmt doch bitte eure Handy-Lichter.“

Zu „Rock DJ“ turnte er im roten Plüschmantel lasziv auf plakativen Zeitungs-Schlagzeilen wie „Ist Robbie de beste Entertainer?“ rum. Beim Sinatra-Klassiker „New York, New York“ tanzte er mit schwülstiger rosa Federboa an („Ich bin ein gestandener Mann!“) und bei „Feel“ zeigte er sich ganz in Weiß.

Als emotionales Highlight gab es ein tränenreiches Gesundheits-Update („Meine Mum leidet an Demenz und mein Dad hat Parkinson. Normal würde er jetzt mit mir auf der Bühne stehen, aber er kann nicht mal mehr aus dem Haus gehen.“), eine herzliche Liebeserklärung an seine Familie („Denen sind die Charts egal und die Stadien, die wollen nur dass ich bei ihnen bin. Sie sind mein alles!“) und sogar Zwiegespräche mit seinem KI-animierten jüngeren Ich („Hast du noch immer so einen kleinen Penis?“) sowie dem 80-jährigen Robbie: „Hast du noch immer Erektionsprobleme“.

Die beste Robbie Williams Show aller Zeiten. Nachzusehen am 12. Juli im Wiener Ernst Happel Stadion und am 14. September im Wörthersee Stadion von Klagenfurt.