Robbie begeistert mit Mega-Show in Wien

Robbie Williams verzaubert mit einem Konzert-Highlight das Wiener Ernst-Happel-Stadion und liefert seine beste Show aller Zeiten

Robbie Williams ließ die Fans am Samstagabend in Wien rund 20 Minuten warten, doch um 20:40 Uhr ging es dann endlich los – und wie! Elvis Presley, Freddie Mercury, David Bowie und John Lennon loben beim Intro Robbie als "besten Entertainer der Welt" - natürlich in KI-Form, bevor der Kult-Star die Bühne betrat und gleich beim ersten Song "Rocket" einen Bungee-Jump hinlegte und gleich danach mit "Let Me Entertain You" die 50.000 Fans im Wiener Happel Stadion zu Begeisterungsstürmen hinriss.

Begrüßung auf Wienerisch

„Guten Abend Vienna!“ rief der Superstar ins Mikro und legte direkt mit einem frechen Britpop-Medley nach. Dabei scherzte er: „Are you Scheiße, Vienna?“, weil das Publikum beim Mitsingen schwächelte. Daraufhin gaben die Fans alles und sangen lautstark mit. "Austria I fucking love you" bedankte sich Robbie, bevor er ein wahres HIt-Feuerwerk zündete.

Robbie Williams in Wien 1/27

2/27

3/27

4/27

5/27

6/27

7/27

8/27

9/27

10/27

11/27

12/27

13/27

14/27

15/27

16/27

17/27

18/27

19/27

20/27

21/27

22/27

23/27

24/27

25/27

26/27

27/27 © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich

Umrahmt von 7 beweglichen Videoscreens und einer Batman-artigen Licht-Flügel-Konstruktion holte Robbie auch lange nicht gespielte Klassiker wie „Let Love Be Your Energy“ oder „Something Beautiful“ wieder ins Programm. Dazu gab’s erstmals in der 29-jährigen Solo-Karriere für ein Unplugged-Medley rund um „Relight My Fire“ eine Zweitbühne inmitten der Fans. „Ich habe mir das von Coldplay abgeschaut. Wollte eigentlich euch ihre Leuchtarmbänder für jeden Besucher. Nur meine Manager meinte, dass die 10 Euro pro Stück kosten. Dann nehmt doch bitte eure Handy-Lichter.“

Zu „Rock DJ“ turnte er im roten Plüschmantel lasziv auf plakativen Zeitungs-Schlagzeilen wie „Ist Robbie de beste Entertainer?“ rum. Beim Sinatra-Klassiker „New York, New York“ tanzte er mit schwülstiger rosa Federboa an („Ich bin ein gestandener Mann!“) und bei „Feel“ zeigte er sich ganz in Weiß.

Emotionaler Fan-Moment

Ein besonders emotionaler Moment galt Dani aus Wien, die sich Robbie aus dem Publikum holte. Er gab ihr ein Bussi – und sang „She’s The One“ exklusiv für sie. Gänsehaut pur! Auch im Publikum: Robbies Schwiegermutter, die dem Konzert-Feuerwerk lauschte, das der Megastar zwei Stunden lang zündete. Eine Liebeserklärung an seine Frau Ayda durfte da natürlich auch nicht fehlen.

Nach exakt zwei Stunden stimmte er mit "Angels" seine letzte Zugabe an und verabschiedete sich von seinen heimischen Fans, bevor es zum Flughafen und Richtung Miami ging, wo er Sonntag beim Klub-WM-Finale seine FIFA-Hymne präsentiert.