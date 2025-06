Robbie Williams wird neuer FIFA-Botschafter

Robbie Williams: 1. Blick auf seine neue Hammer-Show Am 12. Juli lässt Robbie Williams das Happel Stadion beben. Am 14. September gibt’s die Zugabe in Klagenfurt. Es werden die heißesten Konzerte des Sommer, das hat er am Samstag bei der Premiere der neuen Show „Britpop“ in Edinburgh bewiesen. oe24 war live dabei.