Heute zeigt uns Robbie seine Kinder!

Robbie Williams zündet heute im Happel Stadion seine allerbeste Show. Bungee-Sprung, Kostüm-Revue und KI-Zwiegespräche inklusive. Dazu gibt’s alle Hits und die süßen Familien Fotos.

„Da ist meine kleine Tochter Coco, das ist mein großer Sohn Charlie, da hinten ist seine große Schwester Teddy und da ist das Andere. Spaß beiseite. Das ist natürlich Beau!“ Heute zeigt uns Robbie Williams erstmals seine vier Kinder. Zum Frank-Sinatra-Cover „My Way“ lässt er im Happel Stadion hunderte Fotos auf den Mega-Screen seiner neuen Sensations-Show „Britpop“ projizieren. Die Highlights seine Karriere und viele privaten Schnappschüsse. Und da gibt’s neben Gattin Ayda („Sie hat mit das Leben gerettet“) auch die süße Kinderschar zu sehen.

Die ganz private Familien-Aufstellung als Highlight der besten Robbie-Show aller Zeiten. Vom Opener „Rocket“ bei dem er gleich mit einem Bungeesprung von einer Raketenabschussrampe loslegt, bis zum vom Handylichtemeer begleiteten Mitschunkel-Finale „Angels“ zieht er für über 55.000 Fans zwei Stunden lang alle Register des Entertainments: fünf flippige Outfits - vom Astronauten-Anzug über einen roten Plüschmantel bis zur schwülstigen rosa Federboa - große Sprüche („Michael Jackson war der König des Pop. Ich bin der König des Entertainments!“ ) und ewige Hymnen wie „Let Me Entertain You“, „Millennium“, „Rock DJ“, „Strong“, Feel“, „Better Man“ und „Come Undone“ samt der rhetorischen Frage: „Österreich bin ich noch immer euer Sohn!“ Dazu hat er am Mittwoch in Leipzig sogar den Falco-Klassiker "Rock Me Amadeus" angestimmt.

Das ist die geplante Setlist von Robbie Williams:

Rocket

Let Me Entertain You

90's Medley

Monsoon

Rock DJ

Love My Life

Strong

The Road to Mandalay

Supreme

Let Love Be Your Energy

Sexed Up

Candy

Relight My Fire

Something Beautiful

Millennium

Theme From New York, New York

Come Undone

Kids

She's the One

My Way

Zugaben:

Feel

Angels

Umrahmt von einer Batman-artigen Licht-Flügel-Konstruktion und 7 beweglichen Videoscreens holt Robbie, wieder im feudalen „Rosewood Hotel“ am Petersplatz logiert, auch lange nicht gespielte Klassiker wie „Let Love Be Your Energy“ wieder ins Programm. Dazu gibt’s erstmals in der 29-jährigen Solo-Karriere eine Zweitbühne inmitten der Fans und sogar Zwiegespräche mit seinem KI-animierten jüngeren Ich („Hast du noch immer so einen kleinen Penis?“) sowie einem 80-jährigen Robbie: „Hast du noch immer Erektionsprobleme“.

Als emotionales Highlight lieferte Robbie schon beim Tourstart in Edinburgh ein tränenreiches Gesundheits-Update („Meine Mum leidet an Demenz und mein Dad hat Parkinson. Normal würde er jetzt mit mir auf der Bühne stehen, aber er kann nicht mal mehr aus dem Haus gehen.“) und eine herzliche Liebeserklärung an seine Familie: „Denen sind die Charts egal und die Stadien, die wollen nur dass ich bei ihnen bin. Sie sind mein Alles!“

Das zeigt er nicht nur heute in Wien, sondern am 14. September auch im Klagenfurt. Beim schon nahezu ausverkauften Zusatzkonzert.