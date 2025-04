Urfahranermarkt: Neue Achterbahn schon angeliefert

Der Aufbau läuft auf Hochtouren. Dabei handelt es sich immer um ein logistisches Großprojekt, in dem es hunderte Beteiligte zu koordinieren gilt. Wir werden es auch dieses Jahr schaffen, sodass punktgenau zur Eröffnung alles bereitsteht“, heißt es seitens Stadt Linz.

Linz. Seit einigen Tagen ist das Jahrmarktgelände nicht mehr nur ein Großparkplatz. Der Auf bau für den Urfahraner Herbstmarkt hat begonnen. Der Jahrmarkt mit fast 300 Schau-und Ausstellern findet dann von 26. April bis 4. Mai statt. Auch die neue Attraktion, die 280 Meter lange Achterbahn "Feuer+Eis" wurde bereits angeliefert. Die Attraktion stammt aus Deutschland und wurde von der oö. Schaustellerfamilie Rieger Ende Oktober 2024 übernommen. Es kann sein, dass die Attraktion in Linz nach einem Re-Branding bereits "Alpenblitz" heißt. Die Stahlachterbahn mit Stahlstützen passt perfekt in die Stahlstadt Linz. Mit bis zu 50 km/h brettern Mutige in bis 12 Meter Höhe und über Berge, Täler, Tunnel, Kurven und einen doppelten Looping. Dazu gibt es nicht nur Feuer sondern auch Wasser- und Nebeleffekte.

Weitere Neuerung: Am Montag, 28. April, wird erstmals der Tag der Liebe am Urfahranermarkt ausgerufen. Für alle mit Frühlingsgefühlen und Schmetterlingen im Bauch wird ein buntes Programm geboten, unter anderem Speeddating auf den Fahrgeschäften.