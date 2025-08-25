Alles zu oe24VIP
VCÖ empfiehlt Schulweg zu üben
Vor Schulstart

VCÖ empfiehlt Schulweg zu üben

25.08.25, 16:50
Nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg wählen. 

In zwei Wochen beginnt das neue Schuljahr. Angesichts steigender Unfallzahlen ruft der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Eltern dazu auf, den Schulweg rechtzeitig mit ihren Kindern zu üben, besonders für Schulanfänger ist das entscheidend.

Im vergangenen Schuljahr gab es in Oberösterreich 73 Schulwegunfälle mit 79 verletzten Kindern. Der VCÖ empfiehlt, den sichersten Weg zu wählen, nicht den kürzesten, und Gefahrenstellen der Schule oder Gemeinde zu melden. Neben Sicherheit fördert der Schulweg auch die Entwicklung: Kinder lernen den sicheren Umgang mit dem Straßenverkehr und sind täglich körperlich aktiv. Wer mit dem Auto gebracht wird, verpasst diese wichtige Alltagserfahrung.

