Vier Drogenlenker pro Tag: Land OÖ fordert effiziente Tests

Speicheltests

24.09.25, 11:43
Teilen

Landesrat Steinkellner fordert beweissichere Speicheltests zur Bekämpfung von Drogen am Steuer. 

OÖ. Oberösterreich fordert raschere Maßnahmen gegen Drogenlenker und drängt auf die Einführung beweissicherer Speicheltests – wie sie in Frankreich bereits erfolgreich im Einsatz sind. Allein 2024 wurden in OÖ 1.362 Drogenlenker gestoppt – ein Anstieg von 6,4 % zum Vorjahr. Landesrat Günther Steinkellner betont die Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer durch Suchtgift am Steuer.

Derzeit sind Blutabnahme und amtsärztliche Untersuchung Pflicht – ein aufwendiges Verfahren. Mit Speicheltests soll die Polizei entlastet und der Nachweis vereinfacht werden. OÖ setzt zudem auf gezielte Aufklärung in Schulen und Fahrschulen sowie auf moderne Vortestgeräte zur besseren Kontrolle im Straßenverkehr.

