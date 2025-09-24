Stressfrei zum Urfix: Mit den Öffis ins Vergnügen

Zum Urfahraner Herbstmarkt wird der Straßenbahnverkehr an Sonntagen gezielt verstärkt.

Linz. Wenn der Duft von Zuckerwatte und Bratwürsteln über das Urfahraner Marktgelände zieht, ist Jahrmarktszeit in Linz. Von 27. September bis 5. Oktober 2025 lädt der traditionelle Urfahraner Herbstmarkt wieder zehntausende Besucher an. Um die Anreise so stressfrei wie möglich zu gestalten, verdichtet die LINZ AG an den Sonntagen (28.9. und 5.10.) gezielt die Intervalle ihrer Straßenbahnlinien.

Öffi-Intervalle werden verkürzt

Die Linien 1 und 2 verkehren am Nachmittag im Bereich Simonystraße bis Universität im 7,5-Minuten-Takt – statt wie sonst im 10-Minuten-Abstand. So gelangen Gäste bequem und ohne Parkplatzsuche zum Fest. Für eine sichere Heimreise steht an den Wochenenden auch das gewohnte Nachtverkehrsangebot bereit – inklusive der Linien N82, N83 und N84 im Halbstundentakt bis 5 Uhr früh. Zusätzlich fährt das Anrufsammeltaxi (AST). Der Urfix bleibt so nicht nur ein Ort des Vergnügens, sondern auch der entspannten Mobilität.