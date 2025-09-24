Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Stressfrei zum Urfix: Mit den Öffis ins Vergnügen
  • Stressfrei zum Urfix: Mit den Öffis ins Vergnügen

Ab Samstag

Stressfrei zum Urfix: Mit den Öffis ins Vergnügen

24.09.25, 11:41
Teilen

Zum Urfahraner Herbstmarkt wird der Straßenbahnverkehr an Sonntagen gezielt verstärkt. 

Linz. Wenn der Duft von Zuckerwatte und Bratwürsteln über das Urfahraner Marktgelände zieht, ist Jahrmarktszeit in Linz. Von 27. September bis 5. Oktober 2025 lädt der traditionelle Urfahraner Herbstmarkt wieder zehntausende Besucher an. Um die Anreise so stressfrei wie möglich zu gestalten, verdichtet die LINZ AG an den Sonntagen (28.9. und 5.10.) gezielt die Intervalle ihrer Straßenbahnlinien.

Öffi-Intervalle werden verkürzt

Die Linien 1 und 2 verkehren am Nachmittag im Bereich Simonystraße bis Universität im 7,5-Minuten-Takt – statt wie sonst im 10-Minuten-Abstand. So gelangen Gäste bequem und ohne Parkplatzsuche zum Fest. Für eine sichere Heimreise steht an den Wochenenden auch das gewohnte Nachtverkehrsangebot bereit – inklusive der Linien N82, N83 und N84 im Halbstundentakt bis 5 Uhr früh. Zusätzlich fährt das Anrufsammeltaxi (AST). Der Urfix bleibt so nicht nur ein Ort des Vergnügens, sondern auch der entspannten Mobilität.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden