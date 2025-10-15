Alles zu oe24VIP
Mühlviertel ist Wolf-Hotspot.

Vier Rudel aktiv: Mühlviertel bleibt Wolfs-Hotspot

15.10.25, 12:56
Im Mühlviertel häufen sich erneut Wolfsichtungen – zuletzt in Ulrichsberg, wo ein Landwirt einem Wolf direkt gegenüberstand. 

OÖ. Ein Landwirt aus Ulrichsberg wurde in der Nacht auf Dienstag durch das Läuten der Kuhglocken geweckt – ein Wolf hatte seine Herde aufgescheucht. Mit lautem Rufen gelang es ihm, das Tier zu vertreiben. „In so einer Situation denkt man zuerst an seine Tiere“, so der Bauer.

Der Wolf kehrte jedoch kurz darauf zurück, bevor er endgültig verschwand. Laut Wolfsmanagement leben derzeit vier Rudel in Oberösterreich, alle im Mühlviertel. Zwei sogenannte Risikowölfe wurden bereits erlegt. Agrarlandesrätin Langer-Weninger appelliert, jede Sichtung sofort zu melden.

