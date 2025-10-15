Alles zu oe24VIP
Wels ist bis Sonntag Mekka für Camping-Fans.

Bis Sonntag

Caravan Salon Wels: Österreichs größtes Camping-Erlebnis

15.10.25, 12:47
Von 15. bis 19. Oktober verwandelt sich das Messegelände Wels in das Zentrum der Campingwelt. 

Wels. Der Caravan Salon Wels bietet als einzige österreichische Messe rund ums Caravaning die größte Auswahl an Reisemobilen, Caravans und Campervans. Neben Fahrzeugen finden Besucher Zubehör, Technik, Dachzelte, Mobilheime und Campingplätze. „Caravaning ist so beliebt wie nie zuvor – in Wels kann man das Lebensgefühl hautnah erleben“, sagt Messeleiterin Petra Leingartner.

Ob Abenteuer mit Allradmobilen, ultraleichte Einsteigermodelle oder nachhaltiges Reisen – die Messe zeigt die Trends 2025 und bietet Beratung, Vergleich und Erlebnis in einem. Noch bis Sonntag sind die Neuheiten und die Highlights für Camper im Welser Messezentrum zu erleben.

