Volle Straßen am Feiertagswochenende – Events sorgen für Verkehrsspitzen

Rund um Christi Himmelfahrt rechnet der ÖAMTC mit starkem Ausflugs- und Reiseverkehr – besonders in Oberösterreich und den Nachbarländern. Großveranstaltungen und Wetter locken viele Menschen auf die Straßen.

Der ÖAMTC erwartet rund um Christi Himmelfahrt dichten Reiseverkehr, vor allem in Oberösterreich. Bereits ab Mittwochnachmittag rechnet man auf der A1, A7 und B1 mit Verzögerungen. Zusätzlich sorgt die Oberösterreich-Radrundfahrt mit lokalen Sperren für Einschränkungen – betroffen sind u.a. Linz, Wels und Eferding.

Narzissenfest und Erzbergrodeo

.Auch in den Nachbar-Bundesländern gibt es Hotspots: In der Steiermark locken das Erzbergrodeo und das Narzissenfest tausende Besucher – mit Staugefahr auf der B115, B145 und B320. In Salzburg und Kärnten ist die Großglocknerstraße am Sonntag wegen des "Glocknerkönigs" gesperrt. Tirol erwartet starkes Verkehrsaufkommen auf der A12, A13 und B179. Trotz Regen am Freitag rät der ÖAMTC zu guter Planung, früher Abfahrt und Nutzung der Verkehrs-Apps, um lange Wartezeiten zu vermeiden.