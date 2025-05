Lilly Becker: Hochzeit noch 2025? Alle Zeichen stehen auf Neuanfang

Die Ex-Frau von Boris Becker möchte noch diesen Sommer London verlassen und in ihre Heimat Deutschland zurückkehren.

Knapp acht Monate nach der glamourösen Hochzeit von Boris Becker (57) und seiner Frau Lilian in Portofino scheint nun auch im Leben seiner Ex-Frau Lilly Becker (48) ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die gebürtige Niederländerin plant, ihre langjährige Wahlheimat London noch in diesem Sommer zu verlassen und mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus nach Deutschland zu ziehen.

Ziel des Umzugs – die Heimatstadt von Lillys Lebensgefährten, dem Spielberater Thorsten Weck (56). Laut Informationen des Magazins Bunte hat sich die 48-Jährige dort bereits von einem Makler mehrere Immobilien zeigen lassen – darunter auch großzügige Häuser im weiteren Umland.

Lilly Becker und ihr Verlobter Thorsten Weck. © Getty Images ×

Bereits im März hatte Lilly Becker in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" erste Einblicke in ihre Zukunftspläne gegeben. Sie habe mit Amadeus über die Unterschiede im deutschen und britischen Schulsystem gesprochen – mit überraschender Reaktion ihres Sohnes: „Er hat gleich gefragt, ob die deutschen Mädels hübsch sind“, erzählte sie mit einem Schmunzeln.

Sohn Amadeus ist bereit für ein neues Leben

Trotz sprachlicher Hürden blickt Amadeus dem Umzug positiv entgegen. „Er freut sich sehr. Zwar spricht er kein Deutsch, was ein bisserl mühsam ist, aber er will es unbedingt lernen“, so Lilly. Mithilfe der Sprachlern-App Duolingo arbeitet er bereits fleißig an seinen ersten deutschen Sätzen.

Und wie steht es um Lilly Beckers Liebesleben? Spekulationen über eine baldige Hochzeit mit Thorsten Weck machen bereits die Runde – schließlich zieht sie in seine Stadt. Doch laut Bunte gibt sich das Paar vorerst zurückhaltend: Weck möchte seine eigene Wohnung weiterhin behalten, und solange ein laufender Rechtsstreit mit einer früheren Affäre Lilly Beckers nicht abgeschlossen ist, sei an Heiraten ohnehin nicht zu denken.

Fest steht: Nach 18 Jahren in der britischen Metropole beginnt für Lilly Becker nun ein neuer Lebensabschnitt – mit viel frischem Wind und vielleicht auch neuen Perspektiven.