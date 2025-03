Vollspaltenboden-Verbot ab Juni: Schweinehalter fordern mehr Zeit

Politik versäumte eine Übergangsfrist.

Ab dem 1. Juni 2025 dürfen in Österreich keine Vollspaltenböden mehr in Schweineställen verwendet werden. Der Verfassungsgerichtshof hatte eine 17-jährige Übergangsfrist aufgehoben, ohne eine neue Frist festzulegen. In Oberösterreich, wo rund eine Million Schweine gehalten werden, betrifft dies viele Ställe. Der Geschäftsführer der Schweinebörse, Johann Schlederer, kritisiert die Politik für ihr Versäumnis, eine neue Übergangsregelung zu schaffen. Er fordert eine Frist von mindestens zehn Jahren für notwendige Umbauten. Die Politik hatte versprochen, bis Ende Mai eine Neuregelung zu finden, bei der die Vollspaltenböden durch alternative Bodenbeläge ersetzt werden.

Lesen Sie auch



















FPÖ gibt der neuen Ampel-Regierung "keine Schonfrist"

Die FPÖ kommentierte den Start der neuen Regierung vorerst nicht - nur Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch rückte am Montag aus.

























Arbeiter endeckten im Müll menschliche Knochen

Es dürften Knochen von mehreren Menschen sein.

























Neuer Staupunkt auf der A2

Im stark befahrenen Bereich der A2 zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt wird nun auch noch verengt.