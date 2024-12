Wegen Pinkel-Pickerl: Kroaten holen Axt und Schlagring raus

Einer der beiden Männer musste ins Gefängnis.

Auf einem Rastplatz der Westautobahn bei Regau geriet ein Streit zwischen zwei Kroaten außer Kontrolle. Der Grund war ein Auto-Aufkleber, der eine Comicfigur, die auf die Landkarte von Kroatien pinkelt, zeigt. Zuerst beschimpften sich der 29- und der 31-Jährige wüst. Schließlich holte der Jüngere, der in Traun lebte, eine Axt aus seinem Auto während der Mann aus Eggelsberg im Bezirk Braunau einen Schlagring hervorholte. Sie bedrohten sich gegenseitig, aber dann fuhr der 29-Jährige davon. Der 31-Jährige verständigte die Polizei. Der Jüngere wurde in Regau angehalten und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Auch der Polizeianrufer wurde angezeigt, da es sich bei einem Schlagring um eine verbotene Waffe handelt.