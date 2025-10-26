Weihnachtsmärkte werden jetzt aufgebaut

Montagfrüh wird mit dem Aufbau begonnen.

Im Volksgarten hat am Sonntag der Aufbau für den Linzer Weihnachtsmarkt begonnen. Bereits seit dem Wochenende werden Materialien angeliefert, ab Montagfrüh errichten Teams rund 70 Verkaufsstände unter strengen Auflagen zum Schutz der Grünflächen.

Auch am Hauptplatz laufen bald die Vorbereitungen: Der Aufbau des Christkindlmarkts startet dort am 7. November. Beide Märkte öffnen wie geplant. Der Hauptplatz am 22., der Volksgarten am 23. November. „Unsere Adventmärkte schaffen jedes Jahr besondere Stimmung in der Innenstadt. Mein Dank gilt allen, die diesen reibungslosen Ablauf ermöglichen“, so Marktstadtrat und Vizebürgermeister Martin Hajart. Geöffnet ist bis 24. Dezember.