Welldorado-Familienbereich bleibt weiterhin geschlossen

Ein Wasserschaden im Welldorado-Hallenbad in Wels sorgt für Einschränkungen.

Wels. Das Hallenbad Welldorado in Wels ist teilweise geschlossen. Ein technischer Defekt führt dazu, dass Wasser in den Keller eindringt. Betroffen sind das Familien-, Lehrschwimm- und Babybecken. Das Sportbecken, die Sauna und die Gastronomie bleiben geöffnet. Laut Vizebürgermeister Gerhard Kroiß arbeitet das Team mit Hochdruck an der Schadensbehebung.

