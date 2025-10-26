Wels hat bald neue Skaterhalle

Die neue Halle wird 660 Quadratmeter groß sein. Noch heuer soll die Eröffnung stattfinden.

Die Welser Skaterszene darf sich freuen: Neben der Eishalle entsteht eine moderne Skateboardhalle als wetterunabhängige Trainingsstätte.

Rund 1,6 Millionen Euro investiert die Stadt in das Projekt, das bis 2026 fertiggestellt werden soll. Auf 660 Quadratmetern entstehen Rampen, geplant vom Skateboard Verein Wels. Auch eine Photovoltaikanlage, Sanitäranlagen und zusätzliche Parkflächen sind vorgesehen. Bürgermeister Andreas Rabl spricht von einer „Freizeitoase der Extraklasse“ am Traunufer, die das Angebot rund um Eishalle, Pumptrack und Motorikarena ergänzt. Bis zur Eröffnung steht den Skatern weiterhin die Halle des Offenen Kulturvereins Wels am Römerwall zur Verfügung.