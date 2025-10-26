Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Wels hat bald neue Skaterhalle
© Stadt Wels/KK

1,6 Millionen Euro

Wels hat bald neue Skaterhalle

26.10.25, 14:47
Teilen

Die neue Halle wird 660 Quadratmeter groß sein. Noch heuer soll die Eröffnung stattfinden. 

Die Welser Skaterszene darf sich freuen: Neben der Eishalle entsteht eine moderne Skateboardhalle als wetterunabhängige Trainingsstätte.

Rund 1,6 Millionen Euro investiert die Stadt in das Projekt, das bis 2026 fertiggestellt werden soll. Auf 660 Quadratmetern entstehen Rampen, geplant vom Skateboard Verein Wels. Auch eine Photovoltaikanlage, Sanitäranlagen und zusätzliche Parkflächen sind vorgesehen. Bürgermeister Andreas Rabl spricht von einer „Freizeitoase der Extraklasse“ am Traunufer, die das Angebot rund um Eishalle, Pumptrack und Motorikarena ergänzt. Bis zur Eröffnung steht den Skatern weiterhin die Halle des Offenen Kulturvereins Wels am Römerwall zur Verfügung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden