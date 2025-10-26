Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Westring: Demo gegen Baumrodung
© Initiative „Verkehrswende jetzt!“/KK

Proteste in Linz

Westring: Demo gegen Baumrodung

26.10.25, 12:57
Teilen

Geplante Rodung von 90 alten Bäumen ist Kritikern ein Dorn im Auge. 

Erneut haben am Samstag in Linz mehrere Hundert Menschen gegen die geplanten Baumfällungen für den Bau des Westrings demonstriert. Vom Hauptbahnhof zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum Bergschlösslpark am Froschberg, wo nach Angaben der "Initiative Verkehrswende jetzt!" rund 500 Personen ihrem Protest Ausdruck verliehen. Die Polizei sprach von etwa 200 Demonstrierenden.

Im Mittelpunkt der Kritik steht die geplante Rodung von 90 alten Bäumen mit einem Stammdurchmesser von mindestens 60 Zentimetern im Bergschlösslpark. Christian Leckschmidt von der Initiative bezeichnete die Abholzungen als „viel zu früh“, da der Bauabschnitt erst in mehreren Jahren betroffen wäre. Die ASFINAG argumentiert dagegen, die Arbeiten seien bereits in den kommenden Wochen notwendig, und verspricht, später mehr Bäume zu pflanzen als gefällt werden.

Gegner hoffen auf Volksbefragung

Die Gegner hoffen weiterhin auf eine Volksbefragung, um die städtische Finanzierung des Projekts zu stoppen. Laut Leckschmidt wurden bereits 7.100 gültige Unterschriften gesammelt. Dennoch hatte die Stadt Linz im Frühjahr erklärt, dass es keine Befragung geben werde, da die Fragestellung unzulässig formuliert sei.

Auch politische Unterstützung kam von Grünen, LinzPlus, KPÖ und Ahoi Linz, die Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) aufforderten, die Rodung zu verhindern. Dieser erklärte jedoch, dass die Stadt keine Handhabe habe, da sich die betroffenen Flächen im Eigentum der ASFINAG befinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden