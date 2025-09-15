Alles zu oe24VIP
Landesgartenschau

Wels wird 2027 "Stadt der Gärten"

15.09.25, 13:43
Die Landesgartenschau 2027 verwandelt Wels in eine „Stadt der Gärten“ – mit Fokus auf Entsiegelung. 

Wels. Die Landesgartenschau 2027 macht Wels zur „Stadt der Gärten“ und ist eng mit der Neugestaltung des Volksgartens verknüpft. 40.000 Quadratmeter werden entsiegelt – ein Projekt, das Bürgermeister Rabl als „einzigartig in Österreich“ bezeichnet. Der neue Park soll im Sommer 2026 eröffnet und danach für die Gartenschau vorbereitet werden. Die Besucher erwarten sechs Gartenwelten, darunter ein „kunstvoller Volksgarten“, ein „romantischer Burggarten“ und erstmals ein Tiergarten.

Viele Elemente bleiben Wels langfristig erhalten. Die erwartete Besucherzahl liegt bei bis zu 350.000. Das Logo „Stadt der Gärten“ verbindet Stadt und Veranstaltung sichtbar – auch im neuen Stadtgartenhaus am Stadtplatz.

