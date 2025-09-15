F1-Weltmeister Verstappen musste in die "Fahrschule"

Das F1-freie Wochenende zwischen seinem Sieg in Monza und dem nächsten GP in Baku (Sonntag, 13 Uhr, ORF1) nützte Max Verstappen für sein Langstrecken-Debüt am Nürburgring. Zuvor musste der viermalige Weltmeister in die "Fahrschule".

Sein Renn-Debüt auf der legendären Nordschleife gab Verstappen vergangenes Wochenende im Porsche 718 Cayman GT4. Da der sieggewohnte Holländer noch keine Berechtigung für die leistungsstarken Boliden hatte, war er in seinem auf 300 PS limitierten Porsche chancenlos.

Im gedrosselten Porsche hinter dem Fahrlehrer

Und selbst dafür hatte er davor den "Nordschleifen-Führerschein" absolvieren müssen: Nach einem Theorie-Kurs ging's mit Nürburgring-Chefinstruktor Andreas Gülden im Kleinbus über die 20-km-Runde. Danach folgten die ersten Runden hinter dem "Fahrlehrer" im gedrosselten Porsche. Max absolvierte alle Aufgaben mit Bravour. "Er war unglaublich fokussiert", berichtet der "Fahrlehrer" im niederländischen "De Telegraaf", wobei Gülden nicht nur aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung auf der Nordschleife im Vorteil war: "Zum Glück hatte ich viel mehr Leistung."

Das 4-Stunden-Rennen am Samstag absolvierte Verstappen gemeinsam mit dem Briten Chris Lulham, wobei der F1-Star 14 fehlerfreie Runden drehte, womit das Duo Platz 7 in der Club-3-Klasse (Gesamt 27.) belegte.

Jedenfalls sicherte sich Verstappen die DPN-A-Lizenz und darf damit zukünftig auch die gesamtsiegfähigen Boliden pilotieren. Damit will es der F1-Star in zwei Wochen in einem Ferrari 296 GT3 krachen lassen.

Am Sonntag in Aserbaidschan jagt Verstappen dritten Saisonsieg

Zuvor geht's allerdings am Sonntag beim Grand Prix von Aserbaidschan in Baku zur Sache. Auf der selektiven Mischung zwischen Highspeed- und Stadt-Kurs will Verstappen dort fortsetzen, wo er sich am 7. September in Monza Richtung Langstrecken-Abstecher verabschiedet hatte: mit einem Sieg ...