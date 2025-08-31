Weststrecke: Milliarden-Projekt auf Schiene

Bis zur Fertigstellung wird es noch sechs Jahre dauern.

Die Weststrecke zwischen Linz und Wels zählt mit bis zu 450 Zügen täglich zu den am stärksten befahrenen Bahnverbindungen Österreichs. Der Ausbau auf vier Gleise ist ein Milliardenprojekt: Rund 1,5 Milliarden Euro werden bis zur Fertigstellung im Jahr 2031 investiert.

Aktuell laufen Bauarbeiten in vier Orten, in Linz gleich an zwei Abschnitten, außerdem in Leonding, Marchtrenk und Wels. „Wir verlegen Weichen und verlängern Bahnsteige in Linz, an anderen Stellen werden Bäche verlegt und Fundamente errichtet, damit die Schienen später optimal aufliegen können“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Klaus Baumgartner.

Radarturm wurde zu Infobox umgebaut

Am Gelände des Linzer Flughafens in Hörsching wurde ein ehemaliger Radarturm zu einer Infobox umgebaut. Sie ist tagsüber zugänglich und informiert über das Projekt. Zusätzlich gibt es monatlich Spezialführungen. Besonders groß ist das Interesse an Visualisierungen, der Lärmschutzplanung und den künftigen Haltestellen.

Durch die neue Streckenführung wird der Flughafen direkt angebunden, ebenso das angrenzende Gewerbegebiet mit rund 7.000 Beschäftigten in 110 Betrieben. Damit entsteht ein erheblicher Standortvorteil für die Region.

Bau wird weitere sechs Jahre dauern

Seit Baubeginn sind sechs Jahre vergangen. Weitere sechs Jahre werden noch benötigt. Der viergleisige Ausbau soll künftig doppelt so viele Züge wie bisher ermöglichen, für mehr Kapazität im Güter- und Personenverkehr.