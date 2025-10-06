Alles zu oe24VIP
White Coat Ceremony
© JKU

246 Studenten

"White Coat Ceremony" mit Baby am Arm

06.10.25, 09:44
Rund 2.000 Studierende bildet die Medizinische Fakultät der JKU derzeit insgesamt aus. Im Oktober haben weitere 320 Studierende ihr Studium gestartet.  

Linz. 246 Medizinstudierende sind bei der traditionellen „White Coat Ceremony“ der Johannes Kepler Universität Linz erstmals symbolisch in den weißen Mantel geschlüpft, der künftig Teil
ihrer Arbeitskleidung als Ärztinnen und Ärzte sein wird.

Nach vier erfolgreichen Semestern, in denen die Medizinstudierenden die Grundlagen der Medizin erlernt haben, folgt nun der klinische Teil der Ausbildung im Kepler Universitätsklinikum und in den Lehrkrankenhäusern der Medizinischen Fakultät der JKU.
Die White Coat Ceremony ist also eine Anprobe der besonderen Art und eine beliebte Tradition an medizinischen Fakultäten und Universitäten.

„Dieser Tag hat für unsere Medizinstudierenden eine ganz besondere Bedeutung. Mit der Übergabe des weißen Mantels beginnt ein neuer Abschnitt ihrer Ausbildung verbunden mit der Übernahme großer Verantwortung. Der weiße Mantel ist weit mehr als bloße Arbeitskleidung: Er steht für Wissenschaftlichkeit, medizinische Kompetenz und ärztliches Berufsethos“, betont Elgin Drda, JKU Vizerektorin für Medizin und Dekanin der Medizinischen Fakultät.

