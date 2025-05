Winkler geht als einziger Kandidat in SPÖ-Mitgliederwahl

Martin Winkler ist offiziell einziger Kandidat für die SPÖ-Vorsitzwahl in Oberösterreich. Mit 1.585 Unterstützungserklärungen aus allen Bezirken wurde er von der Wahlkommission bestätigt.

Die SPÖ OÖ hat Martin Winkler am 26. Mai 2025 als einzigen Kandidaten für die Landesparteivorsitzwahl bestätigt.

Laut Wahlkommission sammelte er 1.585 gültige Unterstützungserklärungen – ausnahmslos aus allen oberösterreichischen Bezirken. Die Mitgliederwahl beginnt am 28. Mai und endet am 16. Juni. Winkler dankte allen Unterstützern und sieht darin ein starkes Signal der Geschlossenheit: „Die SPÖ OÖ steht für Leistung, Respekt und Sicherheit.“ Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger betonte das breite Vertrauen in Winkler, der nun offiziell als einziger Kandidat in die Mitgliederwahl geht.