Der Winkler-Plan ist ein 40-seitiges leicht verständliches Wirtschaftsprogramm.

OÖ. Die SPÖ Oberösterreich startet mit kommender Woche eine neue Plakatkampagne unter dem Motto „Mehr Energie für Oberösterreich“. Im Mittelpunkt steht Martin Winkler, der am Samstag mit 92,7 Prozent beim SPÖ-Landesparteitag als Spitzenkanditat für die Landtagswahl 2027 bestätigt wurde.

Mit der Kampagne lädt die SPÖ OÖ Interessierte auch dazu ein, den „Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“ zu lesen. Das neue Wirtschaftsprogramm wurde am Landesparteitag beschlossen und ist online unter derwinklerplan.at abrufbar.

„Mehr Energie“ heißt: mehr Mittel für Städte und Gemeinden, mehr heimische Energieproduktion, mehr sozialen Wohnbau und mehr Tempo bei wichtigen Infrastrukturprojekten. Gemeint sind auch mehr Einsatz für eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung sowie faire Chancen und echte Gleichstellung – etwa durch eine vollarbeitszeittaugliche Kinderbetreuung - auch am Land.„Auf mehr als vierzig Seiten skizziert das Wirtschaftsprogramm der SPÖ OÖ übersichtlich und gut verständlich konkrete Maßnahmen, die Oberösterreich jetzt stärken“, sagteSPÖ-OÖ-Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger im Rahmen der Plakat-Präsentation bei der Martin Winkler nicht anwesend gewesen ist.