WKOÖ-Hummer fordert verpflichtenden Informatik-Unterricht

Hummer: „Österreich braucht im Bildungssystem eineklare Qualitätsoffensive.“

OÖ. "Laut aktueller IMAS-Studie zeigt die Einschätzung der Bevölkerung zu unserem Bildungssystem ein differenziertes Bild. Unser Bildungssystem wird vielfach als solide wahrgenommen, zugleich wächst aber das Bewusstsein, dass es laufend weiterentwickelt werden muss, um mit dem raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandel Schritt zu halten“, sagte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer anlässlich des Bildungstags der Sparte Industrie der WKOÖ mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Hummer wird aus den Betrieben berichtet, dass viele Jugendliche nicht jene grundlegenden Kompetenzen mitbringen, die für einen erfolgreichen Einstieg in die Lehre oder weiterführende Ausbildung notwendig wären. Es gehe dabei nicht nur um sinnerfassendes Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch um Problemlösung, Teamfähigkeit und digitale Grundfertigkeiten. "Wenn die Pflichtschule nicht verlässlich auf die nächste Bildungsstufe vorbereitet, entstehen Defizite, die später nur mühsam kompensiert werden können. Österreich braucht eine klare Qualitätsoffensive mit modernen Lehrplänen, guter Ausstattung und dem Mut, pädagogische Standards konsequent einzufordern“, sagt die Präsidentin.

© Cityfoto

Die Technologiezyklen werden immer kürzer: Die WKO OÖ fordert daher die Einführung eines verbindlichen Gegenstands ,Informatik‘ in der 6. bis 8. Klasse der AHS sowie ein Pflichtfach ,Informatik‘ mit zwei Wochenstunden in jeder Klasse der AHS-Oberstufe, aufbauend auf ,Digitale Grundbildung‘ in der Sekundarstufe I.