WKOÖ-Wahl zum Start von Reformprozess: "Der Werg stimmt!"

90.000 Unternehmer sind wahlberechtigt.

OÖ. Am Dienstag und Mittwoch werden 90.000 Unternehmer bei der Wirtschaftskammer-Wahl zur Wahlurne gebeten. Für den Wirtschaftsbund geht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ins Rennen. "Das Programm der neuen Bundesregierung ist aus Sicht der Wirtschaftskammer Oberösterreich positiv zu bewerten. Mit der angekündigten Senkung der Lohnnebenkosten wird eine unserer wichtigsten Forderungen umgesetzt", so Hummer. Ein weiteres wichtiges Signal sei die fixierte Deckelung der Abgaben für Arbeiten im Alter auf 25 Prozent. Das könne dabei helfen, den Arbeitskräftemangel zu lindern. Ausschlaggebend sei jetzt keine Zeit mehr zu verlieren, denn die Situation sei ernst. "Es darf kein Zögern mehr bei Struktur- und Steuerreformen geben". Heuer treten der Wirtschaftsbund, die Grüne Wirtschaft, die Freiheitliche Wirtschaft, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband, die UNOS und kleinere Gruppierungen an.