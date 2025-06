World Robot Olympiad: Linz-Team fährt nach Singapur

Beim Österreich-Finale der World Robot Olympiad in Linz überzeugten über 100 technikbegeisterte Schüler*innen mit selbstgebauten Robotern. Ein Linzer Team fährt nun zum Weltfinale nach Singapur.

Über 100 Jugendliche traten beim Österreich-Finale der World Robot Olympiad im Alten Rathaus Linz mit ihren selbstgebauten Robotern an. Besonders erfolgreich: das Team der TNMS 3 Stelzhamerschule Linz. Mit nahezu fehlerfreien Durchgängen sicherten sich die Schüler den Sieg in der Altersklasse Junior – und damit das Ticket zum Weltfinale im November 2025 in Singapur.

Unterstützt wird das Team von der Initiative Techniktalente der Digital Mile Linz sowie der KEBA Group. Stadtrat Thomas Gegenhuber und weitere Ehrengäste gratulierten vor Ort. Die Technikinitiative will junge Menschen langfristig für MINT-Themen begeistern.