Post liefert jetzt auch sonntags in Linz

Die Österreichische Post startet ab sofort mit der Sonntagszustellung in Linz. Nach erfolgreichem Start in Wien wird das Angebot ausgeweitet – mehr als 20 zusätzliche Zusteller werden gesucht.

Linz ist ab sofort die erste Stadt außerhalb Wiens, in der die Österreichische Post Pakete auch sonntags zustellt. Aufgrund positiver Rückmeldungen in Wien wird das Angebot nun in der oberösterreichischen Landeshauptstadt eingeführt. Für die Sonntagszustellung werden über 20 neue Mitarbeiter gesucht, die von Allhaming aus arbeiten.

Das Logistikzentrum dort war bereits sonntags aktiv – nun kommt die Zustellung hinzu. Der Onlinehandel, allen voran Amazon, trägt die Zusatzkosten. Die Nachfrage nach schnellen Lieferungen, besonders an Wochenenden, wächst. Weitere Regionen sind vorerst nicht geplant – Graz soll als nächstes folgen.