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Neue KI Kampagne von LH Stelzer vorgestellt
© Land OÖ

Neue Kampagne

"WunderKInd Oberösterreich"-Mindset: Künstliche Intelligenz für die breite Masse

08.04.26, 13:13
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Künstliche Intelligenz hat in vielen Unternehmen in OÖ bereits Einzug gefunden, allerdings gibt es noch Luft nach oben. Oberösterreich will nicht nur bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz vorne mit dabei sein, sondern diese auch breit in Wirtschaft und Gesellschaft tragen. 

. "Oberösterreich bringt alles mit, um eine führende KI-Region in Europa zu sein – wirtschaftliche Stärke, exzellente Forschung und eine Gesellschaft, die offen für Innovation ist. Jetzt geht es darum, dieses Potenzial konsequent in Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu übersetzen", sagte LH Thomas Stelzer (ÖVP) bei der Vorstellung der neuen Kampagne "WunderKInd Oberösterreich". 

„Ein innovationsstarker Standort braucht nicht nur Ideen, sondern auch Kapital und Strukturen, um daraus erfolgreiche Unternehmen entstehen zu lassen. Genau hier setzt die Strategie an", sagt Universitätsprofessor Teodoro Cocca. Erste Gespräche und Workshops haben bereits stattgefunden, um Strategien für ein neues Start-Up-Finanzierungsökosystem zu erstellen. Letztendlich gehe  es laut Stelzer darum einen Rahmen zu entwickeln, um Ideen, die im Bereich der universitären Forschung entstehen, möglichst rasch in Umsetzung bringen zu können.  

Ab 9. April wird es von der Servicestelle Ehrenamt des Landes eine landesweite Vortragsreihe an den Bezirkshauptmannschaften geben, die sich gezielt an Ehrenamtliche und engagierte Personen in den Regionen richtet. Fokus dieser Info-Reihe ist ein praxisnaher Einblick, wie die Nutzung von KI-Tools Vereinsarbeit erleichtern kann.Stelzer: „Wir wollen KI nicht nur in den Forschungseinrichtungen und Unternehmen denken, sondern zu den Menschen bringen – in die Gemeinden, in die Vereine, in den Alltag.“

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