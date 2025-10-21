Alles zu oe24VIP
Rosenbauer
Zwei neue Rosenbauer-Fahrzeuge für Sicherheit in Linz

21.10.25, 13:08
Rosenbauer aus Leonding exportiert rund 90 Prozent seiner Fahrzeuge, zwei durften in Linz ihren Dienst antreten. 

Linz. Die Linz AG-Betriebsfeuerwehr verstärkt ihre Einsatzbereitschaft mit zwei neuen Spezialfahrzeugen. Das Rüstlöschfahrzeug (RLF2400) sowie das Tanklöschfahrzeug (TLF4000) stammen aus der renommierten AT-Serie des österreichischen Premiumherstellers Rosenbauer. Sie wurden in enger Abstimmung mit der Linz AG konzipiert und exakt auf die spezifischen Anforderungen des Einsatzgebietes zugeschnitten.  

"Die Linz AG übernimmt Verantwortung – für ihre Mitarbeitenden, für die Bevölkerung und für die zahlreichen technischen Anlagen, die tagtäglich zur Versorgungssicherheit beitragen", sagt Linz AG-Generaldirektor Erich Haider zur Anschaffung.

