Zwei Tote bei Frontal-Crash auf gerader Strecke

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Wels-Land sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Ein 45-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land stieß am späten Nachmittag auf einem geraden Straßenabschnitt der B1 im Bereich Edt bei Lambach mit dem Pkw eines 71-jährigen deutschen Staatsbürgers aus dem Bezirk Vöcklabruck frontal zusammen. Beide Männer und die Beifahrerin des Deutschen wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

© Team Fotokerschi

Die unmittelbar nach der Bergung von der ersteintreffenden Streife begonnenen Reanimationsmaßnahmen am schwer verletzten 45-Jährigen mussten wenig später vom Notarzt erfolglos abgebrochen werden. Die schwer verletzte 71-jährige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

© Team Fotokerschi

Ihr 71-jähriger Ehemann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die B1 war im Bereich der Unfallstelle für etwa sechs Stunden gesperrt.