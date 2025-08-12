Alles zu oe24VIP
Unfall Edt
© Team Fotokerschi

Oberösterreich

Zwei Tote bei Frontal-Crash auf gerader Strecke

12.08.25, 07:00
Teilen

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Wels-Land sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen.  

Ein 45-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land stieß am späten Nachmittag auf einem geraden Straßenabschnitt der B1 im Bereich Edt bei Lambach mit dem Pkw eines 71-jährigen deutschen Staatsbürgers aus dem Bezirk Vöcklabruck frontal zusammen. Beide Männer und die Beifahrerin des Deutschen wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt, teilte die Polizei am Dienstag mit.




Die unmittelbar nach der Bergung von der ersteintreffenden Streife begonnenen Reanimationsmaßnahmen am schwer verletzten 45-Jährigen mussten wenig später vom Notarzt erfolglos abgebrochen werden. Die schwer verletzte 71-jährige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.




Ihr 71-jähriger Ehemann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die B1 war im Bereich der Unfallstelle für etwa sechs Stunden gesperrt.

