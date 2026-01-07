Alles zu oe24VIP
Die Unfallstelle nahe Bulgariplatz
© fotokerschi.at

Mit Rollator

Zweimal von Pkw überfahren - 89-Jährige in Linzer Spital gestorben

07.01.26, 13:34
Teilen

Unglaublich: 83-jähriger Fahrer wurde erst von Zeugin auf Unfall aufmerksam gemacht.

Linz. Eine 89-jährige Fußgängerin, die Montagvormittag in Linz nahe des Bulgariplatzes zweimal von einem Auto überfahren wurde, ist  in der Nacht auf Mittwochim Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die betagte Frau passierte mit ihrem Rollator eine Garagenausfahrt, als sie von einem rückwärts fahrenden Pkw umgestoßen und überrollt wurde.

Der 83-jährige Lenker wechselte in den Vorwärtsgang und überfuhr die Frau erneut. Kaum vorstellbar: Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall.

