Zweimal von Pkw überfahren - 89-Jährige in Linzer Spital gestorben

Unglaublich: 83-jähriger Fahrer wurde erst von Zeugin auf Unfall aufmerksam gemacht.

Linz. Eine 89-jährige Fußgängerin, die Montagvormittag in Linz nahe des Bulgariplatzes zweimal von einem Auto überfahren wurde, ist in der Nacht auf Mittwochim Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die betagte Frau passierte mit ihrem Rollator eine Garagenausfahrt, als sie von einem rückwärts fahrenden Pkw umgestoßen und überrollt wurde.

Der 83-jährige Lenker wechselte in den Vorwärtsgang und überfuhr die Frau erneut. Kaum vorstellbar: Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall.